Son Dakika Haberleri: Zeytincilere Gübreleme Kursu

Zeytincilere Gübreleme Kursu

52 dakika önce

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından, zeytin üreticilerine ürün arttırıcı çalışmalar kapsamında, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadelenin yanı sıra gübreleme teknikleri konusunda bilgilendirme kursu başlatıldı.

Zeytincilere Gübreleme Kursu, System.String[]
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından, zeytin üreticilerine ürün arttırıcı çalışmalar kapsamında, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadelenin yanı sıra gübreleme teknikleri konusunda bilgilendirme kursu başlatıldı.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ziraat Mühendisi ve teknik uzman görevlilerince, kooperatif üretici ortaklara yönelik zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele ve gübreleme teknikleri konularında önemli bilgiler aktarılıyor. Üretici ortaklara verilmesine başlanan bilgilendirmelerin Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Belkıs Mahallesi'nde zeytin üreticilerine verilen eğitimin, Karşıyaka Mahallesi ile devam ettiği, sırayla her gün bir kırsal mahallede verilmesine devam edileceği bildirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Erdek, Zeytin, Güncel
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