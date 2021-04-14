Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi - Son Dakika

Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi

14.04.2021 12:22
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi, System.String[]

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, "Zeytinyağı rekoltesinin yüzde 50'sinin kutulu, yüzde 50'sinin ise dökme ve varilli zeytinyağı olarak ihraç edilmesi çiftçilerimizin, ihracatçılarımızın lehine bir uygulama olacaktır" diye konuştu.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, "Zeytinyağı rekoltesinin yüzde 50'sinin kutulu, yüzde 50'sinin ise dökme ve varilli zeytinyağı olarak ihraç edilmesi çiftçilerimizin, ihracatçılarımızın lehine bir uygulama olacaktır" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının talebiyle Ticaret Bakanlığı, artan yağ talebi gerekçesiyle dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına 31 Ekim 2021 tarihine kadar yasak getirdi. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, dökme ve varilli zeytinyağına getirilen ihracat yasağıyla ilgili çiftçilerin taleplerini ve yasak kararının oluşturduğu olumsuzlukları rapor haline getirerek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne ilettiklerini söyledi.

Dökme ve varilli zeytinyağına getirilen ihracat yasağını değerlendiren Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Türk zeytinyağı sektöründe, 20 yıl önce de dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yasak getirildiğini hatırlatarak, "Bundan yaklaşık 20 yıl öncede dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yasaklanmış olup bu durum sonucunda iç piyasadaki fiyatlar çökmüş, ihracat tıkanmış ve ürünü para etmeyen çiftçilerimiz zeytin hasadı yapamamış, ağaçlarına bakmamış, tarım dışı alanlarda iş aramış kırsal mahalle ve köyler boşalmıştı." diyerek, ihracat yasağının yine aynı sorunları beraberinde getireceğini ifade etti ve uyarılarda bulundu.

"Zeytinler dalında kalabilir"

Milas özelinde ve bölgede zeytinyağı üretiminin çoğunlukla aile işletmeleri olarak tabir edilen küçük ölçekli üretim yapan üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Atıcı, "Bölgemizdeki memecik türü zeytinyağına hem yurt içi hem de Avrupa Birliği Coğrafi İşaret aldıktan sonra fiyatlarda çiftçimizin lehine bir fiyat artışı olmuş, üreticilerimizin girdileri artmış olmasına rağmen para kazanmaya başlamışlardır. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle ilçemizde zeytin ağacı varlığı kayıtlı, kayıtsız toplam 13 milyona çıkmıştır. Milas Ziraat Odası önderliğinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimizin ortak projeleriyle budama, gübreleme, ilaçlama konusunda yapılan eğitim çalışmalarıyla zeytinin zeytinyağına ve yağlı zeytine kaliteli ve kayıpsız yolculuğunda önemli bir ilerleme kaydedilmişti. İlçemiz yağlı zeytininin ve zeytinyağının coğrafi işaret almasından sonra markalaşma hızla artmıştır. Kırsal kesimdeki üreticilerimiz de kaliteli sofralık zeytin ve zeytinyağı elde etme konusunda bilinçlenmiştir. İlçemizdeki coğrafi şartlar çoğunlukla sarp dağlarda zorlu hasat ve bakım şartları, çalışan iş gücü kalmaması nedeniyle zeytinlerimizin taşınması, tesislerde yağ haline dönüştürülmesinde gecikme ve zorluklar yaşanmasından dolayı her türlü zeytinyağını markalı, paketli ambalajlı ve kutulu olarak elde etmek mümkün değildir. Zeytinyağımızın yüzde 50'sinin dökme zeytinyağı olarak ihraç edilmesi zorunluluğu vardır." diye konuştu.

Bütün paydaşlar olarak ana hedeflerinin markalı, kutulu, kaliteli zeytinyağının dış ülkelere ihraç edilmesi olduğunu ancak bu hedefi şu anda tümüyle tutturmak mümkün olmadığını dile getiren Atıcı, bu uygulamanın yüzde 50 dökme yüzde 50 de ambalajlı markalı olarak düzenlenmesini talep ettiklerini söyledi. - MUĞLA

Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi

İsmail Atıcı, Ziraat Odası, Zeytinyağı, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava

Son Dakika Haberleri
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:38 Anaokulunda skandal görüntüler! Öğrencilere ayağını koklatan öğretmen 'erken sadomaşizm eğitimi' verdiğini söyledi
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi         
12:34
Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var         
12:24
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu         
11:54
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı         
11:48
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 12:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei