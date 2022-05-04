Zeytindalı bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist öldürüldü - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede teröristler tarafından düzenlenen füzeli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada "Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha BAHADIR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."