Zeytindalı Şehidi Niğde'de Toprağa Verildi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de ebediyete uğurlandı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de ebediyete uğurlandı. Şehidin cenazesi, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde'nin Orhanlı beldesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından, şehidin cenazesi, belde meydanına getirildi. Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Rahatsızlanan bazı şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Niğde Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin naaşı, belde şehitliğine defnedildi. Şehidin, 5 kardeşten en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi. Törene, şehidin babası Yüksel, annesi Şerife, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Basşavcısı Oğuzhan Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Yasin Esen/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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