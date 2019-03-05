Son Dakika Haberleri: Zeytindalı Sınır Kapısı Açılıyor

Zeytindalı Sınır Kapısı Açılıyor

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi. Bakan Pekcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra Reyhanlı Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu ziyaret etti. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, Cilvegözü'nün ardından Hatay'a açılan ikinci kapı olacak olan Kumlu ilçesine inşa edilen Zeytindalı Sınır Kapısı'nda çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi. Kalkınmış, itibarlı ve istikrarlı bir ülke için 82 milyon el ele verip gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Pekcan, "İşçimiz, köylümüz, sanayicimiz, esnafımız, öğrencimiz, tek amacımız var ülkemizi daha üst seviyesindeki ülkelere yükseltmek. Dünya teknoloji değişiminden geçerken biz belediyelerimizle el ele verip bu hizmet yarışını sürdüreceğiz" dedi

YAYLADAĞI SINIR KAPISI AÇILIŞA HAZIR

Hatay'da düzenlenen Esnaf Buluşmasında konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, yöresel ürünlerin market raflarında yer alması için raf zorunluluğu getirileceğini söyledi. Marketlerin sadece kendi markalarını değil, diğer marka ve ürünleri satmasını istediklerini belirten Bakan Pekcan, "Kendi markalı ürünlere de bir sınırlama getirilsin istiyoruz. Daha doğrusu diğer markaların önü açılsın. Bizim firmalarımız üreticilerimiz kendi ülkesinde rekabetçi olamazsa biz onları uluslararası pazarda rekabetçi hale getiremeyiz" dedi. Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nda çalışmaların tamamlandığını, bugün itibariyle açılışa hazır hale getirildiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması da Hatay için önemli ancak siyasi bir konu. Gerekli danışma ve görüşmeler sonrası ne yapılması gerekiyorsa yapılacak" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Kumlu, Hatay, Ruhsar Pekcan, Güncel
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