Son Dakika Haberleri: Zeytindalı Sınır Kapısı Haftaya Açılacak

Zeytindalı Sınır Kapısı Haftaya Açılacak

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.

Zeytindalı Sınır Kapısı Haftaya Açılacak, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.

Bakan Pekcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra Reyhanlı Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu ziyaret etti.

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, Cilvegözü'nün ardından Hatay'a açılan ikinci kapı olacak olan Kumlu ilçesine inşa edilen Zeytindalı Sınır Kapısı'nda çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi.

Kalkınmış, itibarlı ve istikrarlı bir ülke için 82 milyon el ele verip gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Pekcan, "İşçimiz, köylümüz, sanayicimiz, esnafımız, öğrencimiz, tek amacımız var ülkemizi daha üst seviyesindeki ülkelere yükseltmek. Dünya teknoloji değişiminden geçerken biz belediyelerimizle el ele verip bu hizmet yarışını sürdüreceğiz" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Politika
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