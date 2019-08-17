Son Dakika Haberleri: Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı
Son Dakika Güncel Haber

Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı

55 dakika önce

Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlıManisa'da yaşayan gıda mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin üretim aşamalarında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı
Manisa'da yaşayan gıda mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin üretim aşamalarında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.
Sofralık siyah zeytinin işleme yöntemleri arasında yer alan kostik kullanımı yasal olsa da usulüne uygun olmayan kullanımda üründeki kalıntıların, sağlık açısından tehlike yarattığı belirtildi. Gıda mühendisi Nermin Özge Bilge, konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinin yapım aşamasında üründeki acı tadın giderilmesinde kostik maddesinin kullanıldığını belirten Bilge, Kostik zeytin işletmecilerinde, zeytindeki acılığı gidermek amacıyla kullanılmakta. Kostik kullanımının yasal olarak kabulü var. Kullanımı serbest bir ürün. Ama burada önemli olan kullanılan miktarı, ne ölçüde kullanıldığı ve hangi aşamalardan geçirildiğidir. Kostik kullanımı yasal olsa da usule uygun yıkanmadığında, sağlık için tehlikeli bir hale geliyor. Zeytinin acılığının daha çabuk giderilmesi için kullanılan kostiğe alternatif ürünler de bulunuyor. Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor dedi.
MERDİVENALTI ÜRETİMDEN UZAK DURULMALI
Tüketicilere büyük bir iş düştüğünü vurgulayan gıda mühendisi Bilge, Tüketiciler mutlaka üretim izin belgesi olan ve bakanlık denetiminden geçmiş, fabrikalarda gıda mühendisleri denetiminde üretilen ürünlerden yana tercihlerini yapmalılar. Merdivenaltı denilen yerlerden ürün almamaları gerekmektedir dedi.
Manisa, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]