Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu - Son Dakika
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Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu

7 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, zeytin budama kursunu başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları verildi.

Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, zeytin budama kursunu başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları verildi.


Çepni Mahallesi'nde zeytinde kaliteyi artırmak, zeytin ağacının ömrünü uzatıp rekoltenin artmasını sağlamak maksadıyla zeytin üreticisine budama dersleri verildi. Kursu başarıyla bitirenlere sertifikaları törenle takdim edildi. Mudanya Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri kursta toplam 48 saat teorik ve pratik ders verildi. 47 kursiyerin iştirak ettiği kursta 34 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.


Çepni meydanındaki törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma komutanı Samet Ali Kılıçoğlu, Halk Eğitim Müdürü Remzi Ataman, Muhtarlar Dernek Başkanı Levent Aşçı ve kursiyerler katıldı. Hamit Aygül, geniş bir bitki türüne sahip olan Bursa'da yetiştiricilerin yeni teknikleri bilerek tarım yapmalarının önemine işaret etti. - BURSA

Mudanya, Çepni, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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