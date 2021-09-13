Zeytinde rekolte beyan alımları sürüyor

Marmarabirlik ve bağlı 8 kooperatifte 6 Eylül'de başlayan yeni döneme ilişkin zeytin alım kampanyasına yönelik rekolte beyan dönemi 15 Ekim'de sona erecek.

Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin Başkanı Cüneyt Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürün alım planının doğru bir şekilde yapılabilmesi için ortakların kooperatife teslim edeceği miktar kadar rekolte beyanında bulunması gerektiğini bildirdi.

Beyanlarda ortakların son 5 yılda teslim ettikleri ürün miktarına bakılacağını belirten Soylu, gerçekten uzak verilen yüksek beyanların kooperatif ve birlik ürün alım planını olumsuz yönde etkileyeceği için üreticileri "gerçek beyan"a davet etti.

Beyan edilecek rekoltenin ana taahhüt miktarından fazla, 250 kilogramdan düşük olamayacağını vurgulayan Soylu, "Rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan kesinlikle ürün alınmayacaktır. Ortaklarımızın rekolte beyannamesinde taahhüt ettiği miktar, yağlık dahil kooperatife teslim edeceğinden tüm ürünleri kapsayacaktır." ifadesini kullandı.