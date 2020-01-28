Zeytinde şubat ve mart yağışları beklentisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zeytinde şubat ve mart yağışları beklentisi - Son Dakika Ekonomi

Zeytinde şubat ve mart yağışları beklentisi

7 saat önce

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, yağışlardaki azlık nedeniyle zeytin ağaçlarının kuraklık stresi altına girdiğini belirterek, "Zeytinci ümidini şubat, mart aylarındaki yağışlara bağladı.

Zeytinde şubat ve mart yağışları beklentisi, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, yağışlardaki azlık nedeniyle zeytin ağaçlarının kuraklık stresi altına girdiğini belirterek, "Zeytinci ümidini şubat, mart aylarındaki yağışlara bağladı." dedi.

Kıvrak gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel ısınma ile birlikte yağış miktarlarında düşüş olduğunu, bu durumun zeytin ağaçlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin 12 milyonun üzerinde ağaç varlığı ile en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Kıvrak, " Kuzey Ege'de sonbahar ve kış aylarındaki yağış miktarının azlığı nedeniyle zeytin ağaçları kuraklık stresi altına girdi. Zeytinci ümidini şubat, mart aylarındaki yağışlara bağladı. Yağmur yağmaz ise zeytin ağaçlarının çiçeklenme döneminde çiçek çıkışları azalacak. Bu sene yaşadığımız kuraklık, hem önümüzdeki seneyi hem de ondan sonraki seneyi etkileyecektir." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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