Zeytinde yaz takvimi, zeytin üreticilerine katkı sağlayacak - Son Dakika

Karacabey Belediyesi tarafından hem bölge hem de ülke çiftçisine katkı sağlamak ve edinilen tecrübelerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan program serisi devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, geçtiğimiz aylarda üreticiler arasında diyaloğu ve tecrübeyi arttırma hedefiyle internet ortamında ücretsiz ve herkese açık olarak tarım sohbetleri projesini açıklamış ve kısa sürede çekimlere başlamıştı.

Projenin ilk ayağında, zeytin üreticilerine yönelik çeşitli konular ve üreticilerden gelen sorular, haftalık çekilen programlar neticesinde Karacabey Belediyesi Youtube hesabı üzerinden yayınlanmıştı. Programın moderatörlüğünü Sinan Bürçek üstlenirken, gelen soruları ise Zirai Danışman Mehmet İzbak cevaplıyor.

Zeytinde yaz takvimi paylaşıldı

Bu hafta yüklenen programda ise 'zeytinde yaz takvimi' başlığı altında; pamuklu bit zararlısı, çiçek döneminde gübreleme ve iz elementi, zeytinde kullanılabilir ilaçlar, sulama takvimi, dane tutumu sonrası yaprak gübre uygulaması, kara koşnil ve mücadele takvimi konuları ele alınıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan program serisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu projeyi başlatma amacımız, tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek üreticiler arasında diyaloğu, bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak. Bununla ilgili Karacabeyli üreticilerimizin katkılarıyla, aynı zamanda zirai danışmanlık da yapan Mehmet İzbak ile güzel bir program serisi gerçekleştirildi. İlk seri zeytincilik üzerineydi" dedi.

İlgiyle takip ediliyor

Bu zamana dek 13 binden fazla izlenmeye ulaşan programlara, tarımla ilgili farklı başlıkları da dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni programda domates üzerine bir bölüm çekmeyi düşündüklerini ve bu konu başlıklarını daha da çoğaltmak istediklerini dile getirdi.