Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi
47 dakika önce
Kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da hasat dönemi başladı.
Kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da hasat dönemi başladı. Zeytin üretiminde 6. sırada yer alan Hatay'da 91 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:10
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