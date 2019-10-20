Son Dakika Haberleri: Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi
Son Dakika Ekonomi Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

47 dakika önce

Kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da hasat dönemi başladı.

Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi, System.String[]

Kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da hasat dönemi başladı. Zeytin üretiminde 6. sırada yer alan Hatay'da 91 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor.

Zeytin, Hatay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:10 
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