Antalya'da "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı" düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında, hasat öncesinde online düzenlenen toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ülger, Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, sıkım ücreti, fiyatı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları değerlendirildi.

ATB Başkan Vekili Bülbül, Borsa olarak bölgeye has zeytin çeşitlerinin ticarete kazandırılması ve Antalya zeytinyağının markalaşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

ATB meslek komitesi üyesi Zafer Tan da zeytinde bu yıl mayıstaki sıcaklık ve hasat öncesinde beklenen yağmurun gelmemesi nedeniyle yüzde 35-40 rekolte kaybı olduğunu kaydetti.

Gazipaşa'da zeytin ağaçlarının sökülüp, yerine avokado dikildiğine dikkati çeken Tan, zeytinyağı desteğinin artırılması gerektiği vurguladı.

Prof. Dr. Salih Ülger ise Antalya'da yaygın olan Gemlik zeytin çeşidinin fazla su isteğinden üretiminde sıkıntı olabileceğine işaret ederek bunun için bölgeye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasını önerdi.

Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, zeytin envanterinin çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp da Tavşan Yüreği zeytin fidanı bulmakta zorlandıklarını bildirdi.