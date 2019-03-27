Son Dakika Haberleri: Zeytinin Anavatanı" Kilis İddiası

Zeytinin Anavatanı" Kilis İddiası

1 saat önce

Kilisli Zeytin Üreticisi Şerif Mercimek,Zeytinin anavatanı Kilis olduğunu söyledi.

Zeytinin Anavatanı
Kilisli Zeytin Üreticisi Şerif Mercimek,Zeytinin anavatanı Kilis olduğunu söyledi.

Kilis'in önde gelen zeytin üreticilerinden Şerif Mercimek, Meyvesi, yağı, çekirdeği, dalı ve yaprağıyla çok eski çağlardan beri insan yaşamında önemli bir yeri olan zeytin, Kilis için ayrı bir değeri bulunduğunu ifade ederek, "İnce kabuğu, küçük çekirdeği ve oldukça yüksek yağ oranıyla yüzde 35'dir Kilis Zeytini bu niteliğiyle sofralık değildir. Bir çok verilerde Zeytinin anavatanın Kilis olduğu belirtilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri çıkarılmış. yürütülen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler ışığında Kilis ve çevresinin zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğu belirlenmiştir. Zeytinin Anavatanının ve merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu ezelden beri bilinmektedir. Güneydoğu Anadolu'da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin, Batı Anadolu'ya ve oradan da Ege adaları yolu ile Cezayir, Tunus İtalya, Fransa ve İspanya'ya kadar uzanmıştır. Anadolu zeytin ağacı geçmişte en parlak günlerini Anadolu'da geçirmiş ve sahil şeritlerimizdeki pek çok medeniyetin kuruluşunda tek ürün olarak rol almıştır. Özellikle Yunan Mitolojisi'nde ayrı bir önemi bulunan zeytin Tanrıların kutsal meyvesidir. Mitolojik hikayelerden günümüze kadar uzanan barışın simgesi de zeytin dalıdır" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Zeytin, Kilis, Ekonomi
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