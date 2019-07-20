Son Dakika Haberleri: Zeytinin başkentine 18 milyonluk yatırım
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Zeytinin başkentine 18 milyonluk yatırım

1 saat önce

Marmarabirlik'in inşaatı devam eden Gemlik Kooperatifi yeni depolama tesisi ziyaretinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak.

Zeytinin başkentine 18 milyonluk yatırım, System.String[]
Marmarabirlik'in inşaatı devam eden Gemlik Kooperatifi yeni depolama tesisi ziyaretinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak. Gemlik Kooperatifimize 50 yıl sonra hizmet anlamında bir çivi çakılması bizleri gururlandırmaktadır" dedi.
Gemlik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:57 
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