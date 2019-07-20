Zeytinin başkentine 18 milyonluk yatırım
1 saat önce
Marmarabirlik'in inşaatı devam eden Gemlik Kooperatifi yeni depolama tesisi ziyaretinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak.
Marmarabirlik'in inşaatı devam eden Gemlik
Kooperatifi yeni depolama tesisi ziyaretinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak. Gemlik Kooperatifimize 50 yıl sonra hizmet anlamında bir çivi çakılması bizleri gururlandırmaktadır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:57
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