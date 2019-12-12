Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Son Dakika

Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor

54 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 2017'de çıkan orman yangınında zarar gören konutların yapımı için anlaşma sağlandığı açıklandı.

Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 2017'de çıkan orman yangınında zarar gören konutların yapımı için anlaşma sağlandığı açıklandı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile İl Başkanı Kadem Mete, yapılan ortak yazılı açıklamada, 2017'de çıkan orman yangınında Zeytinköy Mahallesi'nde çok sayıda konut, ahır ve deponun kullanılamaz hale geldiği hatırlatıldı.

Afetin yaşandığı ilk günden bu yana devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında olduğu belirtilen açıklamada, Zeytinköy sakinlerinin katılımıyla, mahalle içinde yeni bir yerleşim alanı oluşturulduğu aktarıldı.

Kendilerinin girişimleriyle, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 1 milyon 414 bin liralık ödenek aktarımının yapıldığına işaret edilen açıklamada, " AFAD'ın ücretsiz proje desteğiyle, ilk etapta koşullarını sağlayan 8 hak sahibi, yüklenici firmayla sözleşmelerini kısa süre önce imzaladı. Binaların yapımına kısa süre sonra başlanacak." denildi.

Yangın afetinin ardından Zeytinköy sakinlerinin acılarının hafifletilmesi için durmaksızın çalışıldığının dile getirildiği açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mağdurların kısa sürede evlerine kavuşabilmesi için ödeneklerin aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytinköy'ün yaşadığı üzücü yangın tüm milletimizi derinden sarstı. Bugün gelinen noktada, şartları karşıladığı belirlenen ilk etapta 8 vatandaşımız, aileleriyle birlikte ikisi dubleks, altısı tek katlı olmak üzere 8 konuta kısa süre içinde kavuşacaklar. AK Parti olarak, ilk günden bu yana desteklerin bölgemize aktarılması için çalışma yürüttük. Bugün gelinen noktada, acıların sarılması büyük bir hızla devam ediyor."

Zeytinköy sakinlerinin büyük bir travma yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, "Hemşehrilerimiz, çok yakında kırsal mahalle kültürünü de yok saymadan yeni konutlarına kavuşacaklar. Diğer mağdurlarımızın da ilgili işlemleri devam etmektedir. Yardım ödeneğinin aktarılması konusunda başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Güllüoğlu ve ilgili bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk etap bölgemize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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