Zeytinköy orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe ilçesinde 64 evin yanmasına yol açan orman yangınının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda başvuru sahiplerinin yeni evlerine kavuşacaklarını bildirdi.

Gökcan yaptığı açıklamada, Zeytinköy Mahallesi"ndeki yangında evleri zarar gören 12 ailenin evinin, Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle yapılması çalışmalarının devam ettiğini belitti.

Evleri ağır hasar görenlerin ilk andan itibaren yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktaran Gökcan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerekli görüşmeleri yaptık ve evlerin yeniden yapılması için ödenek çıkarttırdık. Evlerini yeniden yaptırmak isteyen hemşehrilerimizin başvuruları doğrultusunda çalışmalara başlandı. Bu kapsamda 3 konut yüzde 70 seviyesinde, 2 konut yüzde 40 seviyesinde, 3 konut ise yüzde 20 seviyesinde devam etmekte. 27 Aralık'ta sözleşme imzalayan 4 kişinin ise statik proje ve jeolojik etüt ödenekleri temin edilmiş olup, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanılacak. Afet konutlarımız şimdiden sevgili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçteki destekleri için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere AFAD yöneticilerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 6 Eylül 2017'de çıkan, 64 evin yanmasına, çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açan orman yangınından kaynaklanan zararın telafisi için devletin tüm kurumları çalışma başlatmış, talep eden vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için de AFAD tarafından bölgede çalışma yürütülmüştü.