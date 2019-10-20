Son Dakika Haberleri: Zeytinleri toplayıp ağaçları kökünden kesen şahıs kaçamadan yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinleri toplayıp ağaçları kökünden kesen şahıs kaçamadan yakalandı

Zeytinleri toplayıp ağaçları kökünden kesen şahıs kaçamadan yakalandı

1 saat önce

Zeytinleri toplayıp ağaçları kökünden kesen şahıs kaçamadan yakalandıANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu bir şahıs, başkasına ait 40 yıllık zeytin ağaçlarındaki zeytinleri önce topladı, ardından ağaçları kökünden ve dallarından keserek odun yaptığı sırada polis tarafından yakalandı.

Zeytinleri toplayıp ağaçları kökünden kesen şahıs kaçamadan yakalandı

ANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu bir şahıs, başkasına ait 40 yıllık zeytin ağaçlarındaki zeytinleri önce topladı, ardından ağaçları kökünden ve dallarından keserek odun yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. Her gün benzeri olaylar yaşadıklarını söyleyen mahalleliyse ellerinde sopalarla 'zeytin nöbeti' tutmaya başladı.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Mert isimli vatandaşa ait zeytin bahçesinde, yabancı uyruklu bir şahsın zeytin toplayıp ağaçları kestiğini gören Mert'in komşusu Zekiye Kalken, durumu polise bildirdi. İhbarın ardında olay yerine gelen polis, şüpheliyi evine gitmek üzereyken sokak arasında yakaladı. Ağaçların sahibi Hasan Mert'in şikayetçi olması üzerine şüpheli polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'Zeytinler benim' demiş

Yaklaşık 5-6 ağacın zeytinleri toplanıp kökünden ve dallarından kesildiğini fark eden mahalleli ise duruma tepki gösterdi. Olay anını anlatan Zekiye Kalken, "Buradan geçerken bir adamın zeytinleri kestiğini gördüm. 'Zeytinler kimin de kesiyorsun' deyince 'benim' dedi. 'Senin değil' deyince bir şeyler söyledi ama anlamadım. Ardından ağaçların sahibine telefon açtım o da polise haber verdi. Polisler geldiğinde zeytinleri ve kestiği ağacı alıp götürüyordu. Ardından polisler yakaladı" dedi.

"Her gün bunları kovalıyoruz"

Zeytinlerin 40 yıllık olduğunu belirten Kalken, "Bunları diktiğimizde suyumuz yoktu. Tenekelerle camiden sular taşıdık. 40 sene boyunca yetiştirdik. 5-6 tane ağacı kesmişler. Her gün bunları kovalıyoruz, yakaladığımızı dövüyoruz" diye konuştu.

"Sopayla nöbet tutarsa kalan zeytinleri kurtaracağız"

Bir başka mahalle sakini Hatice Taban da "Dolaşıp komşuların yerlerini takip ediyoruz. Engel olmasak kalan zeytinleri de kesecekler. Sopayla nöbet tutarsak kalan zeytinleri kurtaracağız. Gelirlerse bu sopayla onları döveceğim" diyerek yaşanılanlara tepkisini dile getirdi.

Zeytinleri toplayıp ağaçları kökünden kesen şahıs kaçamadan yakalandı

Antalya, Zeytin, Kepez, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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