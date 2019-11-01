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Zeytinli Biberiyeli Ekmek Tarifi

8 saat önce

Malzemeler: Hamuru için;*1 su bardağı ılık su*Yarım paket yaş maya*2 su bardağı un*1 çay kaşığı tuz*1 yemek kaşığı toz şeker*1 yemek kaşığı zeytinyağı*100 g siyah zeytin*1 yemek kaşığı kekik*2 dal taze biberiye*2 diş sarımsak*4 yemek kaşığı zeytinyağı*1 tatlı kaşığı tuz*1 çay kaşığı...

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Malzemeler:


Hamuru için;


*1 su bardağı ılık su


*Yarım paket yaş maya


*2 su bardağı un


*1 çay kaşığı tuz


*1 yemek kaşığı toz şeker


*1 yemek kaşığı zeytinyağı


*100 g siyah zeytin


*1 yemek kaşığı kekik


*2 dal taze biberiye


*2 diş sarımsak


*4 yemek kaşığı zeytinyağı


*1 tatlı kaşığı tuz


*1 çay kaşığı karabiber


Tarif:


1-Yaş mayayı suyun içerisine ekleyip karıştırın ve 10 dakika bekletin.


2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine mayalı su karışımını alın ve tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.


3-Azar azar unu da ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.


4-Üzerini örterek 40 dakika mayalandırın.


5-Dinlendirdiğiniz hamura kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber ve zeytinlerin yarısını ekleyip yeniden çok kısa yoğurun.


6-Ardından hamuru diktörtgen şeklinde açın ve yağladığınız Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yerleştirin.


7-Üzerine kalan zeytinleri dizin ve zeytinyağı sürün.


8-Ardından hamuru 10 dakika daha dinlendirin.


9-200 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın'da 30 dakika pişirin.


10-Taze biberiye yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.


11-Afiyet olsun!


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 
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