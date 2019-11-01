Zeytinli Biberiyeli Ekmek Tarifi

Malzemeler:



Hamuru için;



*1 su bardağı ılık su



*Yarım paket yaş maya



*2 su bardağı un



*1 çay kaşığı tuz



*1 yemek kaşığı toz şeker



*1 yemek kaşığı zeytinyağı



*100 g siyah zeytin



*1 yemek kaşığı kekik



*2 dal taze biberiye



*2 diş sarımsak



*4 yemek kaşığı zeytinyağı



*1 tatlı kaşığı tuz



*1 çay kaşığı karabiber



Tarif:



1-Yaş mayayı suyun içerisine ekleyip karıştırın ve 10 dakika bekletin.



2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine mayalı su karışımını alın ve tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.



3-Azar azar unu da ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.



4-Üzerini örterek 40 dakika mayalandırın.



5-Dinlendirdiğiniz hamura kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber ve zeytinlerin yarısını ekleyip yeniden çok kısa yoğurun.



6-Ardından hamuru diktörtgen şeklinde açın ve yağladığınız Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yerleştirin.



7-Üzerine kalan zeytinleri dizin ve zeytinyağı sürün.



8-Ardından hamuru 10 dakika daha dinlendirin.



9-200 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın'da 30 dakika pişirin.



10-Taze biberiye yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.



11-Afiyet olsun!



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