Son Dakika Haberleri: Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu
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Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu

1 saat önce

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde zeytinlik arazide yangın çıktı.

Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu, System.String[]

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde zeytinlik arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde zeytinlik arazide yangın çıktı.


Boş ve kullanılmayan bir binaya da yakın olan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahalede bulundu.


Kısa sürede kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

İtfaiye, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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