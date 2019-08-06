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Zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

58 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına Aydın İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verdi.
Olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı. Bazı vatandaşlar da kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.
Güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:15 Kaynak: AA
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