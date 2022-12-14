Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi - Son Dakika
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Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi

14.12.2022 23:49

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenlemenin çıkarıldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda devam edilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, bugün; Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmesine geçildi.

YARIN İKİNCİ MADDEDEN İTİBAREN GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenleme, AKP ve MHP milletvekillerinin önergesi ile kanun teklifinden çıkarıldı. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın ikinci maddeden devam edilecek.

Kaynak: ANKA
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Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi - Son Dakika

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