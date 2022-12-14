Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenleme, AKP ve MHP milletvekillerinin önergesi ile kanun teklifinden çıkarıldı. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın ikinci maddeden devam edilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, bugün; Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmesine geçildi.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi - Son Dakika

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