Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02 Kaynak: İHA
'ın Antakya
ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Yangın, Kisecik
Köyü mevkisinde meydana geldi. Bir zeytin bahçesinde, bahçe temizliği sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine yangına, bir helikopter, 3 arazöz ve 15 yer işçisi müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 dönümlük zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. - HATAY
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