Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı
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Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı
HATAY - Hatay
'ın Antakya
ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Yangın, Kisecik
Köyü mevkisinde meydana geldi. Bir zeytin bahçesinde, bahçe temizliği sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine yangına, bir helikopter, 3 arazöz ve 15 yer işçisi müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 dönümlük zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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