ZEYTİNLİKTE CESEDİ BULUNAN LİSELİ HAKAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ZEYTİNLİKTE CESEDİ BULUNAN LİSELİ HAKAN, TOPRAĞA VERİLDİ

13.10.2022 15:05

ADANA'da kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine 'veda' videosu gönderip kaybolan ve aramaların 9'uncu gününde zeytin bahçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan lise öğrencisi Hakan Demiryürek (19), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'da kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine 'veda' videosu gönderip kaybolan ve aramaların 9'uncu gününde zeytin bahçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan lise öğrencisi Hakan Demiryürek (19), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı. En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı. Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek'in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, Hacımirzalı Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı.

Başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdiği bilerlenen Demiryürek'in cenazesi öğle namazının ardından Kozan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gencin ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNLİKTE CESEDİ BULUNAN LİSELİ HAKAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ZEYTİNLİKTE CESEDİ BULUNAN LİSELİ HAKAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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