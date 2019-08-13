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Zeytinlikte yangın

17 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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