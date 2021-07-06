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Zeytinliova Mahallesinin altyapı durumu değerlendirildi - Son Dakika

Zeytinliova Mahallesinin altyapı durumu değerlendirildi

06.07.2021 17:12
Zeytinliova Mahallesinin altyapı durumu değerlendirildi, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova mahallesinin altyapı durumuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova mahallesinin altyapı durumu hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak da hazır bulundu. Toplantıya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, AK Parti Akhisar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kantarlı, Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir ve Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Çevik, Zeytinliova mahallesinin altyapı durumuyla ilgili bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, AK Parti, Hisarcık, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zeytinliova Mahallesinin altyapı durumu değerlendirildi - Son Dakika


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