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Zeytinliova'nın Dereleri MASKİ'nin korumasında - Son Dakika

Zeytinliova'nın Dereleri MASKİ'nin korumasında

29.06.2021 16:50
Zeytinliova'nın Dereleri MASKİ'nin korumasında, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde yol geçişini güvenli hale getirmek adına 3 adet kutu menfez montajı yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde yol geçişini güvenli hale getirmek adına 3 adet kutu menfez montajı yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarını güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar'ın Zeytinliova Mahallesinde 3 adet kutu menfez montajı yapıldı. Yapılan çalışma ile yol geçişi güvenli hale getirildi. Mahallede ayrıca mevcut menfezlerin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için dolgu çalışması yapıldı. Ayrıca köy içinde yer alan dere yatağında 1 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı.

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Şiddetli yağışlarla birlikte dere geçişinde bulunan köprümüz zarar görmüş, kullanılamaz hale gelmişti. Sağ olsun MASKİ Genel Müdürlüğü zarar gören bu noktada kutu menfez montajı yaparak yolumuzu güvenli bir hale getirdiler. Mahallemizdeki mevcut menfezlerimizde de dolgu çalışması yapılarak daha sağlıklı bir hale getirildi. Deremizde yapılan temizlik çalışması ile de taşkın riskinin önüne geçilmiş oldu" dedi. - MANİSA

Zeytinliova'nın Dereleri MASKİ'nin korumasında
Zeytinliova'nın Dereleri MASKİ'nin korumasında

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinliova, Akhisar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinliova'nın Dereleri MASKİ'nin korumasında - Son Dakika Ekonomi


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