Son Dakika Haberleri: Zeytinliova'nın deresi temizlendi
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Zeytinliova'nın deresi temizlendi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde başlattığı dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Zeytinliova'nın deresi temizlendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Genel Müdürlüğü, dere yataklarının tehlike oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar'ın Zeytinliova Mahallesi'ndeki dere yatağı da temizlendi.

Yapılan çalışma ile dere yatağında biriken rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi. MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını belirten Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Çalışkan Demir, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinliova, Akhisar, Güncel
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