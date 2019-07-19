Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki yeni nesil savaş uçağı projesine katılabilir
2 saat önce
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına bir alternatif olarak Fransa-Almanya-İspanya ortaklığında başlatılan yeni nesil savaş uçağı projesine katılabileceğini belirtti.
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
, Türkiye
'nin F-35 programından çıkarılmasına bir alternatif olarak Fransa-Almanya- İspanya
ortaklığında başlatılan yeni nesil savaş uçağı projesine katılabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:12
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