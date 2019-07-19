Son Dakika Haberleri: Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki yeni nesil savaş uçağı projesine katılabilir
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Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki yeni nesil savaş uçağı projesine katılabilir

2 saat önce

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına bir alternatif olarak Fransa-Almanya-İspanya ortaklığında başlatılan yeni nesil savaş uçağı projesine katılabileceğini belirtti.

Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki yeni nesil savaş uçağı projesine katılabilir, System.String[]
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına bir alternatif olarak Fransa-Almanya- İspanya ortaklığında başlatılan yeni nesil savaş uçağı projesine katılabileceğini belirtti.
Almanya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:12 
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