Zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatına polis engeli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatına polis engeli - Son Dakika

Zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatına polis engeli

7 saat önce

Çorum'da zeytinyağı adı altında yapılan kaçak içki sevkiyatı polis engeline takıldı.

Zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatına polis engeli, System.String[]

Çorum'da zeytinyağı adı altında yapılan kaçak içki sevkiyatı polis engeline takıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya nüfusuna kayıtlı bir şüpheli şahıs adına kaçak viski gönderildiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından kargo firmasında yapılan aramada 65 adet 1 litre, 49 adet 700 ml, 101 adet 700 ml, 7 adet 1 litrelik olmak üzere toplam 215 şişe değişik markalarda sahte bandrollü gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.


Operasyon kapsamında, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada
Bahçelievler'de üç Suriyeli, iş yaptıkları başka bir Suriyeliyi döverek öldürdü Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatına polis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]