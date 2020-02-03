"Zeytinyağı alırken kaynağı bilinen ürünler tercih edilmeli" uyarısı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağı alışverişi ile ilgili tüketicilere uyarılarda bulundu.

Kıvrak, yaptığı açıklamada, ucuz zeytinyağlarının karışım yağlar içerdiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı tağşiş listesinde bazı zeytinyağı firmalarının da olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de yıllardır tüketicilere hizmet eden şirketlerden ziyade gelir geçer firmaların olmasının dikkati çektiğini anlatan Kıvrak, "Burada perakende sektörüne ve tüketicilerimize çok büyük görevler düşüyor. Mutlak surette kaynağı bilinen markalardan alışveriş etmeliler. Dikkati çeken bir diğer konu da zeytinyağlarına diğer başka bitkisel yağların karıştırılarak tüketilmesini sağlıyorlar. Bunlar fiyat politikası ile ilişkili. Ülkemizde zeytinyağının bir toptan fiyatı var. Bundan daha düşük bir fiyata asla zeytinyağını ne alıp ne satabilir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda tüketicilerin, toptan fiyatlara borsalardan bakabileceğini vurgulayan Kıvrak, şunları kaydetti:

"Buna göre fiyat politikası zaten ürünün kalitesi ile direkt ilişkili. Bir diğer dikkatimizi çeken konu, rafine zeytinyağıyla sızma zeytinyağı ve diğer bitkisel yağların karıştırılması. Ülkemizde rafine zeytinyağı riviera olarak tüketilmekte. Riviera zeytinyağı zeytinyağının bir parçasıdır. Asla kötü değildir, sağlıksız değildir. Tüketilemeyecek doğal anlamda asitli zeytinyağlarından bahsediyoruz. Tüketilemeyecek olan burada yanlış bir ifade. Zeytinyağı doğal bir üründür. Her yıl farklı noktalarda farklı koşullarda üretilirken üzerinde bazı kalite kayıpları yaşanabilir. Bunları insan sağlığına herhangi bir şekilde etki etmeden tüketilebilir hale getirilerek tüketicilerimize sunuyoruz. Bunun adı da riviera zeytinyağıdır. Kesinlikle ve kesinlikle sağlıksız bir ürün değildir. Eğer üreticilerimiz ve tüketicilerimiz daha dikkatli olurlar ise hem tağşiş konusunun üstüne gidilir hem de sağlıklı zeytinyağı tüketirler."