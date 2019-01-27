Son Dakika Haberleri: Zeytinyağı Anne Sütüne Eş Değer

Zeytinyağı Anne Sütüne Eş Değer

37 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 15. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen panelde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, zeytinyağının anne sütüne yakın bir gıda maddesi olduğunu söyledi.

Zeytinyağı Anne Sütüne Eş Değer, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 15. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen panelde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, zeytinyağının anne sütüne yakın bir gıda maddesi olduğunu söyledi.

15. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen panele Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ve yaklaşık 300 vatandaşın katıldı. Panelde konuşan ünlü Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, zeytin cenneti olan Türkiye'de 178 milyon zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "Zeytinyağı bizim memleketimizin en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Zeytinyağı neredeyse anne sütüyle eşdeğer özelliklere sahiptir. Sağlıklı yaşamak için zeytinyağını bol bol tüketmemiz lazım. Ama karbonhidratlardan, tatlılardan ve tahıllardan uzak durmamız lazım. Zeytininin kıymetini bilelim. Zeytinyağının kıymetini bilelim. Zeytin ağacı yüzlerce yıl yaşar. Sizden hiçbir şey istemez. Ama size zeytin, zeytinyağı ve yaprak vermeye devam eder. Şifalı yaşamak için zeytinyağı şarttır" dedi.

Aktaş'a fahri hemşehrilik beratı veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uyasal, "Amacımız, bütün vatandaşların zeytinyağımızın farkına varmasıdır. Onun için ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Zeytin üreticisi bir bölgedeyiz. Bu bizim kültürümüz. Tüketimin artması bizim için olmazsa olmazdır. Bunun için bu panel çok yararlı oldu. Dr. Ümit Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onu hemşehrimiz yaptık. Bugün kendisine hemşehrilik beratını verdik" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

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