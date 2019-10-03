Zeytinyağı fabrikasında sezon açılışı

15 bin ton zeytinden 600 ton civarında yağ bekleniyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı'na ait zeytinyağı fabrikasında sezon açılışı yapıldı.Kumluca ilçesinde 13 bin dekar alandaki 6 bin ağaçtan yaklaşık 15 bin ton zeytin ve 600 ton yağ bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fabrikada yağa dönüşecek, zeytinleri giriş haznesine döktü. Ardından, zeytinlerin yağa dönüştüğü ünitelere geçerek burada zeytinlerin yağa dönüşürken hangi aşamalardan geçtiğini inceledi. Başkan Böcek fabrika da zeytinlerden çıkan yağı bardakla içerek tadına baktı. Böcek'e Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek; "Sağlıklı Gıdanın Başkenti Kumluca'dayız. Ziraat Odası başkanlarımızla birlikteyiz. Çiftçilerimizin hasatlarının bereketli olmasını diliyorum. Zeytinyağı deyince, ata sporlarımız güreşte bile zeytinyağı kullanılır çünkü zeytinyağı yaraya bereye iyi gelir. Hep birlikte bandıra bandıra zeytinyağımızı yedik. Hemşehirlerimize, üreticilerimize hasatlarının, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise; "Kumluca'mızda, tamamen yeni sistem olan soğuk sistemimizle sıkımlarımıza başladık. Tüm vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun. 600 ton civarında yağ bekliyoruz. 15 bin ton zeytin bekliyoruz. Ortalama 6 binin üzerinde zeytin ağacımız var. 13 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıyoruz" dedi.