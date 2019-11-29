Zeytinyağı fiyatları tavan yapma tehlikesinde

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştiği Mersin'in Mut ilçesinde fırsatçı tüccarların fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağını 15-18 liradan alarak depoladığı ileri sürüldü. Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, tüccarlara fırsat vermemeleri konusunda üreticiyi uyardı.



Hıdır Kar, bu yıl zeytinyağı üretiminin az olması ve fiyatların önümüzdeki günlerde 15 ila 18 liradan 25 ila 30 lira arasında yükseleceğinin hesabını yapan fırsatçıların, fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağı alarak depolamaya başladığını bunun da



zeytinyağı fiyatlarının ilerleyen günlerde tavan yapacağının göstergesi olduğunu söyledi.



Bu yıl 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklendiğini belirten Kar, "2019 yılı ilçemizin üretiminde bulunduğu zeytin ve zeytinyağı sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Mut zeytini bu yıl fiyat olarak umduğumuzun üstünde gidiyor. Bu yıl zeytin kaliteli. Zeytin fiyatlarımızın yüksek olması nedeniyle ilçemizdeki üreticilerimiz genelde zeytinyağı çıkarmayı tercih etmediler. Bundan dolayı da böyle bir çalışmanın sonucunda da ilçemizde yağ rekoltesi oldukça düşük. Bu konuda da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yağ deposu olmadığı ve yağ depolama şansı olmadığı için yağ fiyatlarını epeyce düşürdüler. Bu günlerde 15 ile 18 liraya yağ fiyatları gidiyor. Bu yıl yağ rekoltenin düşük olacağından dolayı önümüzdeki günlerde zeytinyağı fiyatlarının 25 ila 30 lira arasında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bunu fırsat bilen bazı tüccarlarda zeytinyağını düşük fiyattan alıp depolama yöntemine gidiyorlar" dedi.



Fırsatçıların takibinde olduklarını söyleyen Başkan Kar, "Ziraat Odası olarak bu fırsatı vermememiz lazım. Çiftçilerimizi buradan uyarıyoruz. Mümkün olduğunca fiyatlar biraz yükselinceye kadar kendi ürettikleri yağı, kendi depolarında veya kendi evlerinde, ambarlarında tutmasını istiyoruz. Zeytinyağını düşük fiyata alıp yüksek fiyata satacak olan depolamacılara fırsat verilmemesini istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN