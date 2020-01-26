Zeytinyağı hırsızı polislerin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinyağı hırsızı polislerin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika

Zeytinyağı hırsızı polislerin dikkati sayesinde yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir ikametten zeytinyağı çalan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri'nin dikkati sayesinde yakalandı.

Zeytinyağı hırsızı polislerin dikkati sayesinde yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir ikametten zeytinyağı çalan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri'nin dikkati sayesinde yakalandı.


Ahmet Çavuş - Hayıtlı Mahallesi Şeftali İrimi Sokak'ta bulunan bir ikametten hırsızlık olayı meydana geldi. Yaklaşık bir ton zeytinyağının çalındığı olayla ilgili soruşturma başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, görgü tanıklarından elde ettiği bilgilere doğrultusunda çalışma başlattı.


Plakasız bir beyaz otomobilin olay yerinden hızla uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler, Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde devriye gezerken belirlenen eşkale uyan bir otomobil fark ettiler. Otomobilde hırsızlıkla ilgili bulgulara ulaşan ekipler otomobilin sahibi E. Y.'i gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri park halindeki 48 ABL 512 plakalı araçta parmak izi çalışması yaptı.


Yaklaşık 15 bin lira değerindeki zeytinyağı hırsızlığı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:14 Kaynak: İHA
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