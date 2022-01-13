Pişkin hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti - Son Dakika

Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından 17 teneke zeytinyağı çalan şüpheliler önce kameraya ardından polise yakalandı. Güvenlik kamerasını fark ettikleri halde pişkin hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katından çalınan 17 teneke zeytinyağı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleye alan ekipler zeytinyağlarını çalan hırsızlık şüphelisi şahısların 34 suç kaydı bulunan K.C., 29 suç kaydı bulunan H.K., 7 suç kaydı bulunan M.T., 10 suç kaydı bulunan M.C. ile 15 suç kaydı bulunan O.A. olduğunu tespit etti. Kimlik tespitlerinin ardından şahısların belirlenen adrese baskın yapan ekipler H.K. ile O.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların imece usulü 17 teneke zeytinyağını binanın bodrum katından taşıdıkları görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarının gösterildiği monitörü fark ettikleri halde güvenlik kamerası yokmuş gibi davranan pişkin hırsızların rahat tavırları da pes dedirtti.

(Bekir Burak Canbolat-İHA)