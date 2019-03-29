Son Dakika Haberleri: Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı

Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı

26 dakika önce

Gaziantep Konak mahallesinde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Gaziantep Konak mahallesinde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Konak mahallesinde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalan şüphelilere operasyon düzenledi. Olayın şüphelilerinden olan K.G, S.S ve A.B yakalanarak göz altına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler şüphelilerden ele geçirdiği 12 teneke zeytinyağını sahibine teslim etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Konak, Gaziantep, 3. Sayfa
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