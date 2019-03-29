Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı
26 dakika önce
Gaziantep Konak mahallesinde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Konak
mahallesinde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gaziantep Konak mahallesinde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalan şüphelilere operasyon düzenledi. Olayın şüphelilerinden olan K.G, S.S ve A.B yakalanarak göz altına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler şüphelilerden ele geçirdiği 12 teneke zeytinyağını sahibine teslim etti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:38 Kaynak: İHA
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