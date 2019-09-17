Zeytinyağı işletmecisi Bilen'den Başkan Dutlulu'ya ziyaret

Türk zeytinyağını dünyada tanıtmak için çalışmalarda bulunan zeytinyağı işletmecisi Tuncay Bilen, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek çeşitli ülkelerde katıldığı yarışmalarda kazandıkları ödülleri paylaştı.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İtalya, İngiltere, İsrail ve Arjantin'de düzenlenen ve ülkelerin zeytinyağlarının yarıştığı uluslararası yarışmalarda ödüller alan zeytinyağı işletmecisi Tuncay Bileni ağırladı. Zeytinyağı üzerine yaptığı çalışmalar hakkında Dutlulu'ya bilgi veren Bilen, İtalya, İngiltere, İsrail ve Arjantin'de zeytinyağı ile ilgili düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri başarıları paylaştı. Akhisar Zeytinini dünyaya başarılı bir şekilde tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bilen, "Yıllardır şehrimizin zeytinyağını dünyaya başarılı bir şekilde tanıtıyoruz. Zeytin ve zeytinyağımızın ünü ülkemizin sınırlarını aştı. Gerçekten kalitemiz dünyada kabul edilir hale geldi. Çeşitli ülkelerden gelen zeytinyağlarının yarıştığı yarışmalarda birincilik ödülü kazanarak ülkemizi ve Akhisarımızı en güzel şekilde temsil ettik. Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek hem başarılarımızı paylaşmak istedik hem de tebrik etmek istedik. İnşallah zeytin ve zeytinyağımızı hep birlikte duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Akhisar zeytinini dünyada marka haline getirmek için çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "14 milyon zeytin ağacı ile ülkemizde zeytinin başkenti olarak kabul edilen Akhisar'ımızda üretilen zeytinyağlarımızın kalitesinin dünyada birincilik ile ödüllendirilmesi bizleri oldukça mutlu etti. Biz de Akhisar Belediyesi olarak kendi zeytinimizi ve zeytinyağımızı işleyerek dünya pazarına açma konusunda girişimlerimizi başlattık. Sizin gibi değerli işletmeciler olduğu sürece zeytinimizin tanınması daha kolay oluyor. Akhisar'ımızın dünyaca üne ulaşan kaliteli zeytinyağını herkese ulaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Ziyaret sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk ile Gizem Yağ İşletmecisi Tuncay Bilen hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA