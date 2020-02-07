Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu projesi kapsamında düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkzi'nde gerçekleştirildi.

Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu projesi kapsamında düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkzi'nde gerçekleştirildi.


Moderatörlüğünü Cem Seymen'in yaptığı programda konuşma yapan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Değerli üreticiler, bugün burada Tarım ve Orman Bakanlığımız Çiftçi Eğitim Daire Başkanlığı'nın geçen yıl başlatmış olduğu Zeytinin Kayıpsız Kaliteli Zeytinyağına Yolculuğu projesinin düğününü, şenliğini yapıyoruz. Bir yıl boyunca arkadaşlarımız çalıştılar. İyi tarım uygulamalarından kaliteli zeytinyağı elde etmenin yollarını üreticilerimize anlattılar. Gerekli bilgileri vererek sahada çalıştırdılar. Bunun ardından ilimiz genelinde kaliteli zeytinyağı üerten 86 tane üreticimiz yarışmamıza başvurdular. Bugün kaliteli zeytinyağında yarışma sonuçlarını açıklayacağız. Amacımız bir farkındalık oluşturmak, üreticilerimizin iyi tarım uygulamaları ile kaliteli zeytinyağı üretmelerine önderlik etmek ve rol model oluşturmak ve görünen o ki mesaj yerine ulaşmış. Katılım ve katkılar da son derece anlamlı ve önemli. Hedefimiz bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda ulusal düzeyde geliştirmek" dedi.


Gökmen: "Zeytin festivali ile gündeme gelmiş ilk oteliz"


Ardından konuşma yapan Zeytinyapğı Kalite Yarışması ödül töreni sponsoru ve Rixos Piremium Bodrum Genel Müdür Yardımcısı Murat Gökmen ise, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu bu organizasyonda bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Çünkü turizm alanında zeytin festivali ile gündeme gelmiş ilk oteliz. Bunu bi ürün haline getirmek ve bunun ödüllendirilmiş olması, taçlandırılmış olmasından dolayı da ayrıca mutluyuz. Önümüzdeki sene 5'inci yılımızı festivalimizle kutlayacağız. Misafirlerimizi ödül almış zeytinyağları ile buluşturacağımız için mutluyuz" diye konuştu.


Seymen: "Zeytin bir coğrafyanın kaderini değiştirebilecek kadar güçlü"


Programın moderatörlüğünü yapan Cem Seymen de, "Zeytinyağının hikayesini bu kadar güzel ir kalabalıkla taçlandırmak istemenizi büyük bir mutluluk ve gururla karşılıyorum. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyoum. Çünkü zeytin ve zeytinyağı dünyanın en fazla katma değer getiren ürünlerinden bir tanesi. Bir zeytin ağacına 'Ölmez Ağacı' denilmesinin sebebi gerçekten bolluğun bereketinin, zenginliğinin bir coğrafyanın kaderini değiştirebilecek kadar güçlü olmasından kaynaklanıyor" diye ifade etti.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Şükrü Kamber ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş'ın konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panele Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Prof. Dr. Gazi Aydın, Do. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Doç. Dr. Mehmet Ateş konuşmacı olarak katıldı.


Program ödül töreninin ardından sona erdi. - MUĞLA

Zeytinyağı, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:42 Kaynak: İHA
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