Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 8. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ödül töreni fuar alanında gerçekleştirildi.

Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 8. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ödül töreni fuar alanında gerçekleştirildi.


Zeytinyağı kalite yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger, Büyük Menderes Platformu Başkanı İbrahim Ayvazoğlu, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.


Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük, Aydın Ticaret Borsası girişimleriyle 12 yıl önce kurulan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelinin çalışmaları devam etmektedir. Yarışma ile amacımız zeytinyağlarımızın kalitesini daha da yukarıya taşımaktır. Hafif ve güçlü olarak iki kategoride ilk kez düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan firmalar ve yarışmada emeği geçen Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarına teşekkür etti.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, "8. Uluslararası Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ile amacımız ilimiz zeytinyağı markalarının artmasına ve zeytinyağı pazar payının artmasına katkı sağlamaktır. Yarışmaya 25 üretici ve firma katılım sağlamıştır. Yarışmaya katılım sağlaya firmalarımıza ve Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelimize teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi takdim edilerek, Bronz, gümüş ve altın madalyalar hafif ve güçlü kategorisinde dereceye girenlere takdim edildi.


Madalya almaya hak kazanan firmalar ise şu şekilde açıklandı:


Bronz hafif kategorisi kazananı 13 nolu numune ile başvuru yapan Pınar Saygın


Bronz güçlü kategorisi kazananı 7 nolu numune ile başvuru yapan Hüseyin Kaba


Gümüş Hafif kategorisi kazananı 3 nolu umune ile başvuru yapan Oliva Gıda San. Tic. Ltd.Şti.


Gümüş güçlü kategorisi kazananı 10 nolu numune ile başvuru yapan Zetay Tar.Ür.A.Ş.


Altın Hafif Kategorisi kazananı 23 nolu numune ile başvuru yapan Küp Yağ A.Ş.


Altın Güçlü kategorisi kazananı 16 nolu numune ile başvuru yapan Gıdatay Gıda ve Tar. A.Ş. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkaz altında kalan karı kocayı büyük çaba göstererek kurtaran Suriyeli genç, kurtardığı çiftle görüştü
Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak TESK, deprem bölgesindeki vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesini talep etti Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 17:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]