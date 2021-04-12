Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor

12.04.2021 13:02
Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor, System.String[]

Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu Projesi kapsamında 2019 yılında ilki düzenlenen zeytinyağı kalite yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlendi.

Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu Projesi kapsamında 2019 yılında ilki düzenlenen zeytinyağı kalite yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlendi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Milas Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescil alması, yarışmamızı bu yıl daha anlamlı kıldı" dedi.

Zeytinyağı Kalite Ödüllerinin verileceği yarışmada, yayınlanan şartlara uygun zeytinyağları Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alındı. İlk yıl yarışmaya 86 zeytinyağı katılmış, altın, gümüş, bronz ve jüri özel ödülleri sahiplerini bulmuştu. Zeytinyağı tanıtımı ve değerinin artmasına vesile olan yarışma bu yıl da pandemiye rağmen devam etti. Üreticiden yoğun ilgi gören yarışmaya bu yıl 79 zeytinyağı müracaat etti. 30 Aralık 2020 olan son başvuru süresi, üreticiden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine 15 Ocak 2021 olarak uzatıldı.

Duyusal analizler ilk kez online yapıldı

Şartları sağlayan, kaydı yapılan yağlar analizleri yapılmak üzere muhafaza edildi. Zeytinyağları ilgili uzman teknik personel tarafından itina ile uygun şartlarda analizlere gönderildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuvarında kimyasal analize tabi tutulan numunelerin duyusal analizleri, Zeytin Dostu Derneği ve Türkiye'nin birçok yerinden katılan tadım panelistleriyle pandemi kuralları gereği online gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak bir törenle dereceye giren yağlar ve sahipleri ödülleri alacaklar.

Saylak: "Milas Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescili yarışmamızı bu yıl daha anlamlı kıldı."

İl Müdürü Barış Saylak ayarışmaya yönelik yaptığı açıklamada, "İlk yapılan yarışma inanılmaz ilgi gördü. Üreticiler, yarışmanın zeytinyağlarının kalitesinde ve fiyatında olumlu etkisinden bahsedince Muğla için bu yarışmanın geleneksel hale gelmesi kaçınılmaz oldu. Yarışma, özellikle bizi ve ülkemizi gururlandıran Milas Memecik Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescillendiği bu yıl daha anlamlı oldu. Zeytinyağımızı hak ettiği noktalara taşımak, verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. En büyük amacımız bu tür faaliyetler ve çalışmalar yaparak Muğla'da zeytinyağında markalaşmayı arttırmaktır. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ödül törenimizde dereceye giren zeytinyağlarımızı açıklayacağız. Titizlikle disiplinli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizde merak ve heyecan içindeyiz. Bu çalışmada bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ve pandemiye rağmen bizi destekleyen üreticilerimize teşekkür ediyorum. Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olsun diyorum" dedi. - MUĞLA

Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor

Avrupa Birliği, Zeytinyağı, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu

Son Dakika Haberleri
13:57 Baharı müjdeleyen "çiriş" otu vatandaşın geçim kaynağı oldu
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
13:08 Oyuncu Melisa Döngel, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına girdi
12:50 Çinli iki dev TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretecek
12:47 PCR testi pozitif çıkanlara dikkat! Uzman isim uyardı: Sıcak duş almak yoğun bakım riskini artırıyor
12:42 İhbar üzerine harekete geçen ekipler girdikleri banyoda cansız beden buldu
12:30 Prof. Dr. Tufan Tükek isyan ederek açıkladı: Biontech aşısı randevusuna gitmeyenler yüzünden aşılar çöpe gitti
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar         
13:42
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor         
13:14
Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı         
12:26
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu         
11:25
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı         
11:07
Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten         
11:01
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı         
05:15
Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin         
23:54
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 14:03:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei