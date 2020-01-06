Zeytinyağı kalitesi için 24 saat çalışıyorlar - Son Dakika
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Zeytinyağı kalitesi için 24 saat çalışıyorlar

6 saat önce

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili olan Aydın'da, yüksek rekoltenin yaşandığı zeytin sezonunda zeytinyağı fabrikaları 24 saat çalışmaya başladı.

Zeytinyağı kalitesi için 24 saat çalışıyorlar, System.String[]

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili olan Aydın'da, yüksek rekoltenin yaşandığı zeytin sezonunda zeytinyağı fabrikaları 24 saat çalışmaya başladı.


Zeytin rekoltesinin geçtiğimiz yıllara göre ciddi miktarda yüksek olduğu Aydın'da, başta Köşk ilçesi ve çevresi olmak üzere il genelinde üreticilerin yüzü gülüyor. Rekoltedeki artışın yanı sıra zeytinyağı veriminde yaşanan miktar artışı da çiftçiyi memnun ediyor. Yoğunluk nedeniyle 24 saat çalışmaya başlayan zeytinyağı fabrikalarında sıkılan her 4 ila 5 kilo zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor.


Gerek bilinç düzeyinin artması gerekse teknolojiye ayak uydurulması ile zeytinyağında kalitenin arttığını söyleyen üretici Salih Peynirci, bu yıl hem rekoltede hem de kalitede artış yaşandığını söyledi. Peynirci, "Eskiden zeytin toplama işi uzun sürer, sıkım işlemi de bir bahçenin tamamı işlendikten sonra yapılırdı. Şimdi çırpma makineleri sayesinde hem günlük hasat edilen zeytin miktarı arttı, son sistem sıkma makineleri ile de sıkım işlemi de daha kolay ve seri hale geldi. Zeytinyağının kaliteli olması için belli şartlar var. Bunlardan en önemlisi hasat edilen zeytinin bekletilmeden sıkılıp yağının çıkarılmasıdır. Bu yüzden kaliteli zeytinyağı elde etmek için hasat ettiğimiz zeytinleri en kısa sürede sıktırmaya özen gösteriyoruz" dedi. - AYDIN

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:14 Kaynak: İHA
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