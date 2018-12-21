Son Dakika Haberleri: Zeytinyağı Limon Karışımı İçerek Vücudunuzda Harikalar Yaratın..!

Zeytinyağı Limon Karışımı İçerek Vücudunuzda Harikalar Yaratın..!

1 saat önce

Bugün sizlere eskiden beri bilinen ve gözden kaçırmamanız gereken harika bir tedavi yöntemi paylaşacağız. .Zeytinyağı Limon Karışımı İçerek Vücudunuzda Harikalar Yaratın.

Bugün sizlere eskiden beri bilinen ve gözden kaçırmamanız gereken harika bir tedavi yöntemi paylaşacağız. . Zeytinyağı Limon Karışımı İçerek Vücudunuzda Harikalar Yaratın..Sabahları yorgun ve enerjisiz mi uyanıyorsunuz? zeytinyağı ve limon karışımı vücudunuzu detoks edecek ve temizleyecek. Tek bir kaşık zeytinyağı ve limon sağlığınız için neler yapabilir biliyor musunuz? Gelin beraber keşfedelim.

1. Kabızlıkla Savaşmak İçin

Zeytinyağı, kabızlıkla savaşmak için idealdir.Eğer zeytinyağı ve limonu karıştırırsanız, sindirimin gelişime yardımcı olur. Bu da, karaciğeri ve safra kesesini aktive eder.

Bu basit karışım bizi içeriden korur. Toksinlerden kurtulmamız için çok güçlü bir antioksidandır, vücudu temizler ve ona bakım yapar. Tüm bunlar sindirimi canlandırır ve ihtiyacımız olmayan şeylerden kurtulmamıza yardımcı olur.

2. Kalbi Korumak İçin

Daha önce bahsettiğimiz gibi, zeytinyağı yağ asitleri açısından zengindir. Yağ asitleri, vücudumuzun kan dolaşımı için ve kötü kolesterolden kurtulmak için gereklidir.

Ayrıca muhteşem bir iltihap gidericidir ve limonla beraber kullanıldığında bize vitamin sağlar. Bu yüzden, bir kaşık zeytinyağı ve birkaç damla limonu sadece sizin için değil, çocuklar için de öneriyoruz.

3. Damarsal ve Romatizmal Sorunlara Yardımcı Olmak İçin

Zeytinyağı ve limonun sırrı, iltihap giderici olmalarıdır. Eğer her gün aç karnına ve düzenli olarak bu karışımı kullanırsak, eklem ağrılarıyla savaşabiliriz. Gününüze bu altın sıvı ile başlamak sizin için çok faydalı olabilir.

4. Karaciğer ve Safra Kesesini Dengelemek İçin

Kendimizi şişkin, ağır, yorgun ve bitkin hissettiğimiz zamanlar olur. Bunun sebebi vücudumuzun kötü beslenme sonucu zayıf düşmesi ya da vücudun kendini temizleme sistemindeki problemler olabilir.

Bu faktör temel olarak karaciğer ve safra kesesinde aşırı yüklenmeden dolayı yaşanır. Peki bu konuda ne yapabiliriz?

Bu tarz bir yorgunluk ve rahatsızlıkla savaşmak için özellikle sabahları saf zeytinyağı ve limon en iyisidir. Herkesin vücudu farklı olduğu için, bu gıdaları tüketmeye başladıktan sonra nasıl hissettiğinizi takip etmelisiniz. Ancak genelde iyi sonuçlar alınır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:15 Kaynak: Youtube

Zeytinyağı, Genel
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