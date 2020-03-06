Zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

-Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda bugüne kadar 16 eğitim düzenlendi.

Zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor, System.String[]

- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda bugüne kadar 16 eğitim düzenlendi.


24 panelistin aynı anda tadım yapabildiği 2 ayrı panel odası bulunan Duyusal Analiz Laboratuvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zeytindostu Derneği ve Muğla Ticaret Borsası ile birlikte Muğla Ticaret Borsası hizmet binasında zeytinyağında kaliteli üretim, değer artışı, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarında katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda Şubat ayında 20 kişinin katıldığı kaliteli zeytinyağı üretimi, zeytinyağında dikkat edilmesi gereken hususlar ve sağlıkla ilişkisi konularında eğitim verildi. 5 çeşit kaliteli ve kalitesiz yağ ile tadımlar yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi. Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda bugüne kadar 16 eğitim düzenlendi ve 351 kişiye zeytinyağı eğitimi verildi.


Gıdaların işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir yöntemi olan duyusal analiz eğitimlerine kurumsal/ kişisel ve grup olarak katılmak isteyen vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi web sitesi etkinlikler kısmından ya da 0 252 2141096/ 3305 numaralı telefondan başvuru yapabiliyor. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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