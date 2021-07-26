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ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI - Son Dakika

ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI

26.07.2021 14:44

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin, otogarda, narkotik köpeği 'Coco' ile yaptığı denetimde, bavulunda 2 zeytinyağı tenekesinde toplam 240 gram esrar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin, otogarda, narkotik köpeği 'Coco' ile yaptığı denetimde, bavulunda 2 zeytinyağı tenekesinde toplam 240 gram esrar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde otogarda otobüs ve özel araçlar ile yolculara yönelik 'şok' denetimler yaptı. Denetimlerde, tedirgin davranışlarından şüphelenilen 43 yaşındaki F.K., durduruldu. F.K.'nin üzerinde ve bavulunda arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Coco' bavuldaki aramada, 3'er kiloluk, 2 zeytinyağı tenekesine tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan iki yağ tenekesinde, toplam 240 gram esrar ele geçirildi. F.K., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, satıcı değil, içici olduğunu söyleyen F.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI
ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI
ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI
ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI

Hisarcık, Marmaris, Narkotik, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI - Son Dakika


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