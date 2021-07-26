ZEYTİNYAĞI TENEKESİNDE ESRAR SEVKİYATI 'COCO'YA TAKILDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin, otogarda, narkotik köpeği 'Coco' ile yaptığı denetimde, bavulunda 2 zeytinyağı tenekesinde toplam 240 gram esrar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde otogarda otobüs ve özel araçlar ile yolculara yönelik 'şok' denetimler yaptı. Denetimlerde, tedirgin davranışlarından şüphelenilen 43 yaşındaki F.K., durduruldu. F.K.'nin üzerinde ve bavulunda arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Coco' bavuldaki aramada, 3'er kiloluk, 2 zeytinyağı tenekesine tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan iki yağ tenekesinde, toplam 240 gram esrar ele geçirildi. F.K., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, satıcı değil, içici olduğunu söyleyen F.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.