Zeytinyağı üreticilerinin çevresel sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinyağı üreticilerinin çevresel sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Zeytinyağı üreticilerinin çevresel sorunları masaya yatırıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde zeytinyağı üreticilerinin çevresel sorunları masaya yatırıldı.

Zeytinyağı üreticilerinin çevresel sorunları masaya yatırıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde zeytinyağı üreticilerinin çevresel sorunları masaya yatırıldı.


Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve Tekirdağ'da bulunan zeytinyağı üreticilerinin katılımıyla sektörün sorunları ile ilgili konuların ele alındığı bir toplantı düzenlendi.


Yapılan toplantıda yağhanelerin çalışmaları halinde çıkan kara suyun çevreye verdiği zarar ve görüntü kirliliği nedeniyle yaşanan sorunların ve zeytin üreticilerin mağduriyeti göz önünde bulundurularak, yetkililerce çözüm yolları tartışıldı.


Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar" kapsamında sunum yapıldıktan sonra zeytinyağı üreticileri ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, alınabilecek tedbirler gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Zeytinyağı, Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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