Son Dakika Haberleri: “Zeytinyağına bariyer koymak doğru değil”

“Zeytinyağına bariyer koymak doğru değil”

37 dakika önce

Zeyder Başkanı Bedrettin Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesi ile ilgili çıkardığı kanun hakkında yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı üretimine ve tüketimine bariyer koyulmasını doğru bulmuyorum" dedi.

“Zeytinyağına bariyer koymak doğru değil”, System.String[]
Zeyder Başkanı Bedrettin Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesi ile ilgili çıkardığı kanun hakkında yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı üretimine ve tüketimine bariyer koyulmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:38 

Bedrettin Yıldırım, Zeytinyağı, Ekonomi
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