Zeytinyağında yeni etiket dönemi - Son Dakika
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Zeytinyağında yeni etiket dönemi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ediyor.

Zeytinyağında yeni etiket dönemi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü'nden Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağı üretimi yapanları yeni etiket yönetmeliği konusunda uyardı.


Dr. Mücahit Kıvrak, "1 Ocak 2020 tarihinden itibaren etiket yönetmeliği değişti. Daha doğrusu artık uygulamaya geçecek. 1 Ocak tarihinde ön yüzünden markanın adı, ürünün evsafı ve hacminin ne kadar olduğu, hacmen ne kadar olduğu, arka yüzde en büyük değişiklik besin derelerinin ilave edilmesi geldi. Besin değerleri her bir yüz gramda veya miktarsal olarak ne kadar yağ, ne kadar protein içerdiği alerjik reaksiyon varsa ürün ile ilgili alerjik reaksiyonlar belirtilecek. Net ağırlık, özellikle şu çok kafa karıştırıyordu zeytinyağında. Zeytinyağı şişeleri litre ile doldurulur. Ancak tüketiciler bunları kilogram ile hesap yaptıklarında litre ve kilogram farkı nedeniyle Tüketici Haklarına çok sayıda şikayetler vardı. Şimdi artık daha net ifadeler ile içerik maddeler söylenecek. Böylelikle tüketicinin kafası karışmayacak. Ayrıca tavsiye edilen tüketim tarihinin de daha belirgin bir şekilde yazılması yönetmelikte yer alıyor. Bu etiketleri eğer 2019, 31 Aralık'ına kadar üretimini sağlarsak eski yönetmelik geçerli. Ancak 1 Ocak'tan itibaren bütün üretim yaptığımız şişelerin tamamı artık yeni yönetmeliğe tabi olacak" dedi. - BALIKESİR

Zeytinyağı, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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