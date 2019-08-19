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Zeytinyağında yeni sezon umudu

1 saat önce

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirterek, sektör açısından sevindirici bir sezon yaşamayı beklediklerini söyledi.

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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirterek, sektör açısından sevindirici bir sezon yaşamayı beklediklerini söyledi.
Sürek, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nden yaklaşık 28 bin üretici ortağı bulunan birliğin, 2018-2019 zeytinyağı kampanya dönemini iyi bir performansla tamamladığını ifade etti.
Geçen dönemde ortaklar ve kooperatiflerle bağı kuvvetlendirdiklerini, sahadan gelen sorunlara hızla çözüm üreten bir ekip oluşturduklarını kaydeden Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz. 2019-2020 alım kampanyasına dönük hazırlıklarımız da tüm hızıyla sürüyor." diye konuştu.
Birlik olarak yeni sezonda üretimden satışa kadar etkin bir kampanya yürütmeye dönük strateji planladıklarını anlatan Sürek, "İlk tespitlere göre ürün kalitesi yüksek. İklim şartlarında çok farklı bir sonuç olmaması halinde önümüzdeki sezon zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacak." dedi.
Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre 2018-2019 sezonunda dünya zeytinyağı üretiminin 3 milyon 64 ton olarak tahmin edildiğini, tüketiminin ise 2 milyon 916 bin ton seviyelerinde gerçekleşeceğini ifade eden Sürek, 2019-2020 döneminde de dünya genelinde iyi bir üretim beklendiğini dile getirdi.
İnternet satışları hızla artıyor
Sürek, klasik perakende satış noktalarının yanı sıra son yıllarda internet satışlarına da ağırlık verdiklerini belirtti.
Markalaşmış firmaların internet ortamında artık daha yoğun faaliyet gösterdiğine işaret eden Sürek, orta yaş ve genç kuşağın alışveriş tercihlerinde ön plana çıkan internetin zeytinyağı pazarı açısından da önemli bir mecra haline geldiğine işaret etti.
Tariş Zeytin, Zeytinyağı, Zeytin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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